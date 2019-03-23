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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,444152 1,20 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,630508 1,16 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042412 1,14 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,181966 1,09 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033276 0,86 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023068 1,60 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022240 1,19 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,183497 0,97 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,487224 0,87 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,612034 0,86 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101029 5,51 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051651 5,36 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 63,920577 2,78 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034273 2,57 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,272781 2,56 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Karma Fon 0,826367 1,54 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,904669 1,45 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,160654 1,21 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,022962 1,13 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,344204 1,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,949257 1,53 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,468444 1,05 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031834 0,97 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,054578 0,93 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016607 0,90 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,959255 2,13 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,776234 1,18 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 208,952384 1,16 TEB Portföy Altın Fonu 0,056368 1,10 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033432 0,99 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018637 0,40 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,048388 0,40 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023990 0,40 Vakıf Portföy İki. Para Piyasası Fonu 20,339784 0,40 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,834913 0,40 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024262 -0,82 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,057402 -0,51 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,144332 -0,51 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,041668 -0,46 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,802804 -0,37 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,885020 -0,66 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,416069 -0,27 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045723 -0,26 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,080834 -0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,030090 -0,93 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,066132 -0,46 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,994599 -0,33 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017185 -0,19 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,310161 -0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,438541 -0,92 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,013751 -0,57 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,291121 -0,53 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027954 -0,47 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,891276 -0,12Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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