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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 30.03.2019 11:20 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,056112 1,95 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 537,938827 1,76 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033758 1,45 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,334588 0,54 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,220358 0,51 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,052557 1,75 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015372 1,01 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028655 0,53 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022298 0,26 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,188442 0,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072860 1,34 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,059168 0,16 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038408 0,07 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069211 0,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,912052 0,71 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,046454 0,47 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,030229 0,43 İş Portföy İki. Değ. Fon 7,678344 0,41 Ak Portföy Değ. Fon 0,150105 0,39 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,978552 1,22 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016791 1,11 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,055169 1,08 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032093 0,81 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020703 0,78 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,029805 1,42 İş Portföy Altın Fonu 0,026315 1,42 ING Portföy Altın Fonu 0,026207 1,40 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,023579 1,36 TEB Portföy Altın Fonu 0,057121 1,34 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024090 0,42 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018713 0,41 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,041903 0,41 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,048584 0,41 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,554585 0,40 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,577422 -8,42 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,409519 -7,80 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,170358 -6,38 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040172 -5,28 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 134,774453 -4,79 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,381446 -2,33 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,188189 -2,08 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,582374 -1,84 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,515417 -1,81 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,174399 -1,81 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043765 -15,27 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085878 -15,00 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,236089 -10,68 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,465348 -10,59 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021926 -10,58 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039638 -8,69 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,317152 -7,86 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,233431 -7,22 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,021478 -6,46 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,449501 -6,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,866245 -8,74 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025570 -8,53 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,952298 -6,06 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,297390 -5,87 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038830 -5,59 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,858046 -0,56Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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