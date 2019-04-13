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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 13.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 554,955924 2,47 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058015 1,64 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050926 1,63 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,312747 1,42 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034967 1,39 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016851 3,91 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022992 3,05 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023496 2,32 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,343760 2,23 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029901 1,70 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,274984 1,84 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076657 1,65 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062577 1,49 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028325 1,44 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036312 1,40 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,106929 2,75 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,096480 1,42 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,026697 1,24 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,968128 0,87 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,034201 0,85 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,032893 2,37 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,000484 2,20 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,045241 2,07 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021488 1,52 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,998645 1,38 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 21,580875 2,78 TEB Portföy Altın Fonu 0,058531 2,44 Deniz Port. Altın Fonu 0,030531 2,44 İş Portföy Altın Fonu 0,026953 2,44 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034650 2,41 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,529034 0,42 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024287 0,42 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 61,344353 0,42 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 57,961315 0,42 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,256501 0,41 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588279 -0,89 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024497 -0,70 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,042235 -0,28 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,145504 -0,24 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,417647 -0,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,144347 -0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041413 -5,60 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106351 -3,73 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,134116 -3,08 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,296371 -2,91 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090372 -2,80 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,400311 -1,64 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041487 -1,38 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,109903 -0,98 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,076429 -0,95 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,329180 -0,93 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,975170 -2,10 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,255142 -1,82 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,883350 -1,64 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,489269 -0,30Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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