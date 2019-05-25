FİNANS

Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037748 2,00 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062397 1,97 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040302 1,97 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,130951 1,91 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,449338 1,90 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057924 1,61 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031491 1,36 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023545 1,11 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,527164 0,68 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,223256 0,67 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037326 0,57 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,079392 0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,028403 1,96 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071480 1,49 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,072299 1,17 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,208027 0,78 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,034855 0,76 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023042 2,19 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,366210 2,03 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,177011 1,70 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,039829 1,43 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,497679 0,52 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,922104 1,18 QNB Finans Portföy Altın BYF 22,707570 1,04 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 228,091196 1,03 İş Portföy Altın Fonu 0,028213 0,39 HSBC Portföy Altın Fonu 2,229287 0,37 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,218384 0,45 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050280 0,45 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 62,963919 0,45 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,569197 0,45 ING Portföy Para Piyasası Fonu 84,899178 0,45 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,405866 -0,45 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,568457 -0,39 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171202 -0,35 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016450 -6,28 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023751 -1,51 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,435117 -0,42 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,235195 -0,31 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023815 -0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,119278 -5,60 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035183 -5,01 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,043693 -4,66 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035989 -4,49 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077872 -4,30 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,893862 -6,76 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,017966 -4,35 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037306 -2,55 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,227345 -2,50 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,305762 -2,37 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,035400 -5,02 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,023104 -4,80 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,078944 -4,13 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,818998 -3,47 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,159968 -2,86
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
EY: Elektrikte küresel işlem 256.3 milyar dolar ile rekora çıktıEY: Elektrikte küresel işlem 256.3 milyar dolar ile rekora çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (6)

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

Huawei'den önemli açıklama

Huawei'den önemli açıklama

Ticaret Bakanlığı'ndan 'Çin' hamlesi

Ticaret Bakanlığı'ndan 'Çin' hamlesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

EY: Elektrikte küresel işlem 256.3 milyar dolar ile rekora çıktı

EY: Elektrikte küresel işlem 256.3 milyar dolar ile rekora çıktı

Ford otonom teslimat robotu Digit’i tanıttı

Ford otonom teslimat robotu Digit’i tanıttı

GYODER yabancıya konut satışı sürecini değerlendirdi

GYODER yabancıya konut satışı sürecini değerlendirdi

Huawei / Zhengfei:  Bilgi toplumunu için birlikte çalışmalıyız

Huawei / Zhengfei:  Bilgi toplumunu için birlikte çalışmalıyız

Sahillerde bayram tatilinin galibi Ege

Sahillerde bayram tatilinin galibi Ege

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.