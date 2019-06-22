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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,628581 3,25 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,449387 3,22 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,044536 3,21 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,186219 2,40 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022113 1,92 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014987 6,15 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024237 2,58 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023936 1,55 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,605696 1,49 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,470908 1,44 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091929 8,70 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046196 8,30 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,222626 5,10 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,868887 5,08 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103063 5,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,089110 5,72 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,338989 3,63 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040408 3,11 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,023144 3,05 HSBC Portföy Değ. Fon 83,245054 2,96 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025235 3,26 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,784711 2,84 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,270630 2,58 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,561529 1,87 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038035 1,79 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,845610 2,09 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,104895 1,80 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036742 1,69 İş Portföy Altın Fonu 0,028562 1,53 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025549 1,51 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 86,437447 0,46 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,583441 0,45 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051188 0,45 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,597595 0,45 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,054366 0,45 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 557,396943 -1,58 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051202 -1,03 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059618 -1,01 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,038938 -0,77 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,940673 -0,71 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055928 -0,57 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030417 -0,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,985820 -0,46 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,016266 -0,12 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,041614 -0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,992455 -1,07 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021889 -0,93 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,100839 -0,54 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,268940 -0,51Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (6)

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