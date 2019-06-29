FİNANS

Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2019 11:04 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026158 2,74 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,153856 2,48 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,196550 2,43 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,460065 2,38 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,044801 2,32 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015603 4,11 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024870 2,61 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022235 2,33 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,278064 1,06 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,622579 1,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,548125 3,96 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,117171 3,82 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047666 3,18 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094616 2,92 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,072190 2,85 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,138324 4,52 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071331 2,43 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,346345 2,17 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,023622 2,07 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,220995 2,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025942 2,80 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035712 2,16 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,298098 2,16 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,127440 2,16 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,113134 1,85 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037568 2,25 TEB Portföy Altın Fonu 0,063522 2,19 Deniz Port. Altın Fonu 0,032954 2,10 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026086 2,10 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022230 2,09 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 86,849233 0,48 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 18,974494 0,44 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,586031 0,44 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,604681 0,44 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051415 0,44 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 556,477370 -0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,377005 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,519470 -0,32 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062830 -0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,016230 -0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030660 0,00 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,578745 -1,42Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
THY ile bugün 240 bin yolcu uçacakTHY ile bugün 240 bin yolcu uçacak
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (6)

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

Bu ilçelerde konut sahibi olanlar yaşadı!

Bu ilçelerde konut sahibi olanlar yaşadı!

Merkez Bankası’ndan kredi kartı faiz oranı kararı!

Merkez Bankası’ndan kredi kartı faiz oranı kararı!

Ekonomist Daron Acemoğlu'ndan kritik uyarı

Ekonomist Daron Acemoğlu'ndan kritik uyarı

İşte Türkiye'nin dış borç stoku

İşte Türkiye'nin dış borç stoku

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THK Üniversitesi'nden bir ilk:Çin'den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirecek

THK Üniversitesi'nden bir ilk:Çin'den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirecek

THY ile bugün 240 bin yolcu uçacak

THY ile bugün 240 bin yolcu uçacak

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Termik santrallerde Nisan’da 6.32 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Nisan’da 6.32 milyon ton kömür yakıldı

Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi (2)

Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi (2)

TÜROB: Mayıs'ta gerileyen otel dolulukları Haziran'da yeniden toparladı

TÜROB: Mayıs'ta gerileyen otel dolulukları Haziran'da yeniden toparladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.