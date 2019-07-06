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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,468213 1,77 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,651894 1,73 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,046143 1,44 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,191866 1,24 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041185 1,15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,634999 0,77 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,201486 0,50 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,489755 0,34 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,281196 0,25 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,244445 0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051461 7,96 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101780 7,57 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,152777 5,28 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,051844 5,14 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051322 5,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,357109 3,11 HSBC Portföy Değ. Fon 86,742141 2,99 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,283606 2,88 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,168052 2,61 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,944754 2,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039397 2,37 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026527 2,26 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,324559 2,04 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,896357 1,72 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031141 1,57 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,359838 0,44 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051640 0,44 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,611677 0,44 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,588557 0,43 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,019857 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 539,890841 -2,98 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,058577 -2,39 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036088 -2,24 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,038972 -2,09 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050997 -2,00 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014549 -6,76 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021276 -4,31 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029828 -2,34 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024290 -2,33 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023610 -2,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024471 -12,61 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026870 -2,26 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076626 -1,60 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041041 -1,59 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036398 -1,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009931 -6,61 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,971539 -2,25 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070491 -1,18 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,032466 -1,00 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,022596 -0,81 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,972658 -2,94 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021546 -2,56 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034858 -2,39 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,100878 -2,36 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,079453 -2,32 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,021668 -2,53 TEB Portföy Altın Fonu 0,061951 -2,47 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036645 -2,46 İş Portföy Altın Fonu 0,028439 -2,45 ING Portföy Altın Fonu 0,028224 -2,44Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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