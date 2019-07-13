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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 547,047065 1,33 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051614 1,21 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,379210 1,02 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036424 0,93 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059099 0,89 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015600 7,22 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022190 4,30 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024654 1,50 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030110 0,95 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,376631 0,79 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,359245 1,67 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063219 1,37 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,214233 1,26 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077543 1,20 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036146 1,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,100002 1,33 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,981909 1,07 Gedik Portföy Karma Fon 0,882652 1,02 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,028682 0,69 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,046284 0,68 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035439 1,67 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,118805 1,63 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,066815 1,46 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,282495 1,39 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021832 1,33 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037290 1,76 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022037 1,70 ING Portföy Altın Fonu 0,028699 1,68 İş Portföy Altın Fonu 0,028917 1,68 Deniz Port. Altın Fonu 0,032697 1,68 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051864 0,43 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,019942 0,43 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,591070 0,43 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,535788 0,42 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,055073 0,42 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,457759 -2,23 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045364 -1,69 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,641210 -1,64 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025550 -1,26 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,189886 -1,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,133514 -2,54 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,337564 -1,28 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034185 -1,12 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052982 -1,02 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,138377 -0,84 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,249705 -1,68 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017383 -1,11 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069909 -0,83 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,023873 -0,79 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041518 -0,76 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026270 -0,97 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,894438 -0,21 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,039337 -0,15 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031130 -0,04Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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