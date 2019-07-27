Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026765 3,18 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,693790 2,46 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,045522 2,28 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,062719 2,15 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,956626 2,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,587395 1,09 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,271218 1,05 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,694189 1,05 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025226 1,05 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,714863 1,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039869 2,13 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,289037 1,90 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,378188 1,75 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077545 1,74 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,952105 1,71 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072520 2,43 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,054841 1,68 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,253425 1,48 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,102646 1,47 Gedik Portföy Karma Fon 0,898075 1,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014917 1,17 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,447893 1,16 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,318901 1,11 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,016462 1,01 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,012691 1,00 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,795718 2,39 TEB Portföy Altın Fonu 0,063643 0,52 Ak Portföy Altın Fonu 0,060082 0,51 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022271 0,51 HSBC Portföy Altın Fonu 2,303250 0,51 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020110 0,42 ING Portföy Para Piyasası Fonu 88,367707 0,42 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,052303 0,42 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,596075 0,42 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,380598 0,42 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 547,745744 -0,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023735 -0,89 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021849 -0,60 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055834 -0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026745 -1,02 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,273023 -0,65 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052480 -0,62 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,709254 -0,46 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040717 -0,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,208013 0,00 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,548582 -0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 233,660315 -0,46 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,272677 -0,39Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

