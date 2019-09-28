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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,725513 3,05 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,514112 2,71 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,209050 1,93 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 19,062087 1,28 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225556 1,19 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,707233 0,58 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,631648 0,54 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,742210 0,54 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,307717 0,53 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,762954 0,53 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102008 2,53 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051929 2,50 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 54,801300 2,45 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023050 2,29 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027170 2,20 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,460874 2,98 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,261635 2,03 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006652 1,70 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,647002 1,52 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043244 1,47 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,373788 1,52 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,984953 1,09 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,067489 1,06 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019230 1,05 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,125447 0,56 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027450 0,68 TEB Portföy Altın Fonu 0,067198 0,66 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023351 0,63 Ak Portföy Altın Fonu 0,062988 0,60 ING Portföy Altın Fonu 0,030384 0,57 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057312 0,31 ING Portföy Para Piyasası Fonu 91,141244 0,31 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020756 0,30 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,615308 0,30 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,053921 0,30 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,285463 -1,04 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035592 -0,90 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 545,620581 -0,68 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052950 -0,20 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060568 -0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014515 -3,64 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021797 -2,19 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,340424 -1,94 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022796 -1,32 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030054 -0,82 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,770121 -1,91 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034979 -1,86 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062355 -1,69 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074799 -1,65 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072045 -1,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,034684 -2,68 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,989217 -0,30 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022101 -0,30 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,338766 -0,17 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,159716 -0,04 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,030653 -0,01Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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