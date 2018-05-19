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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 19.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028417 3,31 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,040476 2,36 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,027504 2,19 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,04989 2,02 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,041395 1,97 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,01097 1,33 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,02578 2,80 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028844 2,78 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,079277 0,55 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,093114 0,53 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,04933 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,059441 2,85 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,025668 2,64 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,04308 2,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040339 2,01 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,082301 1,93 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,01516 3,27 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015539 1,73 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,01656 1,32 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016451 0,98 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016638 0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018314 1,86 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020345 1,81 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,021330 1,78 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020720 1,78 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019322 1,78 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032195 0,26 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,044522 0,25 Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF 0,046353 0,25 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018006 0,25 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,047889 0,25 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027467 -2,52 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,046959 -2,04 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020862 -1,98 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,034397 -1,92 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,022972 -1,84 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012775 -0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062336 -1,49 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018949 -1,42 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025408 -1,36 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054736 -1,11 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022727 -1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013105 -3,44 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012561 -3,43 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012896 -3,39 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012566 -3,35 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012287 -3,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013885 -0,02Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (7)

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