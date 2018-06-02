Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028003 1,16 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,050639 1,14 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025263 0,96 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014642 0,94 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,04768 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012876 0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026185 3,07 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054508 1,04 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078992 1,03 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,046822 1,02 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,049123 0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,01392 1,75 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012973 1,68 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012692 1,52 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012888 1,49 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013224 1,43 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,01391 2,89 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019922 2,47 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015886 2,10 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010477 0,98 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013655 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015059 0,27 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piy. EYF 0,037545 0,27 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF 0,035334 0,27 MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,019022 0,27 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032363 0,27 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028599 -4,64 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050080 -3,98 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,036304 -3,74 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,027901 -3,74 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,053076 -3,71 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011027 -1,41 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028363 -5,16 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025453 -4,55 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039649 -0,71 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,070162 -0,23 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019673 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,059591 -3,79 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040452 -3,63 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,025879 -3,17 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,043585 -3,07 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013623 -2,53 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015323 -4,37 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016690 -1,08 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015931 -1,01 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,009940 -0,65 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016553 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018680 -4,44 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019722 -4,23 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,021770 -4,22 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020754 -4,20 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021153 -4,19Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

