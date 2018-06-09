Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054071 1,87 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051011 1,86 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029102 1,76 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,036892 1,62 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,053616 1,39 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,01105 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026244 3,11 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028811 1,58 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039847 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,085834 2,41 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,06062 1,73 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041021 1,41 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044155 1,31 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026135 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,01549 1,09 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015976 0,28 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015224 0,15 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,009954 0,14 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016565 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019941 1,11 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022011 1,11 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018886 1,10 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020982 1,10 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020662 1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF 0,035432 0,28 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piy. EYF 0,033831 0,28 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032452 0,28 Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF 0,046715 0,27 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,020911 0,27 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027356 -2,31 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014360 -1,93 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,034254 -1,90 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,024800 -1,83 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,046812 -1,82 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012734 -1,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017742 -2,28 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025682 -1,92 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,096312 -1,92 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,108953 -1,88 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049570 -1,80 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012272 -3,31 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012791 -3,27 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012472 -3,23 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012471 -3,13 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013498 -3,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015412 -2,98 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013495 -2,98 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019353 -2,86 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010313 -1,57 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015171 -0,74Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

