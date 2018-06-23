Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,031907 1,72 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,043567 1,68 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,04709 1,58 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,063294 1,57 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036655 1,57 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,01257 0,48 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011089 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025384 2,89 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021853 1,08 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,05244 1,00 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,052258 0,81 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018077 0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088161 2,41 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,011899 1,35 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022932 0,87 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,047599 0,84 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,012661 0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019404 2,77 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013506 2,74 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016012 1,76 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013805 1,75 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016940 0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016529 0,18 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,050655 0,18 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,035650 0,18 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,048520 0,18 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,048621 0,18 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026663 -0,97 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014047 -0,82 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,033620 -0,67 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032497 -0,66 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,024314 -0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028898 -1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026473 -0,48 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016830 -0,28 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,047599 -0,27 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066424 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012166 -1,46 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012284 -1,45 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013044 -1,45 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012020 -1,39 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012537 -1,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015999 -0,21 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015098 -0,20 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016592 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020689 -0,16 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012890 -0,13 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020522 -0,13 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012890 -0,12 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021763 -0,12Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

