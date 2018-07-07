Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054492 2,53 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051429 2,37 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,037193 2,36 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047331 2,07 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049482 2,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011136 0,95 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012737 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041807 4,40 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022958 3,68 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049516 3,45 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017486 3,37 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019684 3,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086607 2,12 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010146 2,02 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044531 1,84 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016673 1,70 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,02311 1,62 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020795 3,69 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014401 3,57 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015697 3,14 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010399 1,11 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,014081 1,11 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020065 1,09 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018666 1,08 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,021111 1,08 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019897 1,08 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020388 1,08 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,047879 0,32 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017215 0,31 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,048817 0,31 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,035865 0,31 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,050963 0,31 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013926 -1,96 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026482 -1,87 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045567 -1,60 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,042436 -1,51 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032384 -1,51 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012931 -2,50 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011888 -2,46 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012171 -2,42 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012427 -2,39 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011922 -2,29 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016036 -0,30 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016585 -0,02Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

