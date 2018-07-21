Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,07306 2,21 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,039797 2,15 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,048459 2,13 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,065206 2,10 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,048082 2,10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012416 1,27 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011118 1,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021709 3,93 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018788 3,60 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029984 3,51 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043635 3,40 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,074432 3,38 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017697 2,37 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009769 2,36 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,050411 2,30 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012074 2,24 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012294 2,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015402 5,20 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013783 4,19 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019874 4,12 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010342 1,65 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015185 1,42 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033044 0,33 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045677 0,32 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018469 0,32 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,048179 0,31 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,048217 0,31 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026396 -2,03 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029466 -1,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,009992 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020248 -1,73 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012609 -1,72 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019858 -1,72 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021287 -1,72 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020893 -1,72Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

