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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,03196 3,96 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,044559 3,16 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,039675 3,06 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,030531 3,02 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054874 2,91 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011276 0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,03136 2,97 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027782 2,72 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022292 0,49 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,082187 0,39 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025652 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,027597 2,33 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,046905 2,08 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,042824 1,65 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,091151 1,51 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063307 1,47 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017019 4,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,01568 0,73 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017209 0,66 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,014213 0,37 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010463 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020927 3,52 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021099 3,51 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013134 3,51 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022179 3,50 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020692 3,50 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,015920 0,33 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045971 0,32 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033253 0,32 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,047851 0,32 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018587 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025356 -3,08 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013434 -3,06 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,044179 -2,86 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,047667 -2,55 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,051214 -2,55 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012437 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023532 -1,03 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040739 -0,94 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044282 -0,89 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,051819 -0,76 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052063 -0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011278 -3,85 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011154 -3,70 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011628 -3,57 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011850 -3,56 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011453 -3,43 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015301 -1,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013910 -0,76 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020091 -0,75 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019617 -0,35 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019612 -0,34Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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