Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036531 3,73 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,03516 3,34 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053788 2,97 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,04914 2,58 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,04781 2,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034251 3,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030005 1,69 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029221 1,48 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,06686 0,83 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,097863 0,77 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,04974 0,71 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,014655 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018569 2,67 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017811 0,98 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015983 0,79 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010136 0,50 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013835 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024747 4,94 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021916 4,85 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023627 4,41 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022996 4,13 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022779 4,11 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,048163 0,33 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033472 0,33 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,036522 0,32 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,046270 0,32 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019642 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,044250 -6,58 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,047582 -6,51 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,048835 -6,35 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,047932 -6,30 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,023698 -6,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012027 -4,04 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011097 -2,94 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,015943 -11,37 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,040143 -11,22 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,020452 -10,81 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015290 -10,28 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048088 -9,80 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,010153 -8,78 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010389 -7,80 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,010971 -7,60 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,011399 -7,40 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,016969 -7,31 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014296 -7,54 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013204 -7,16 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019224 -6,69 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013791 -1,93 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015049 -1,60Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

