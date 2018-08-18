FİNANS

Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 12:05 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036531 3,73 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,03516 3,34 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053788 2,97 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,04914 2,58 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,04781 2,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034251 3,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030005 1,69 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029221 1,48 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,06686 0,83 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,097863 0,77 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,04974 0,71 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,014655 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018569 2,67 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017811 0,98 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015983 0,79 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010136 0,50 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013835 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024747 4,94 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021916 4,85 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023627 4,41 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022996 4,13 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022779 4,11 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,048163 0,33 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033472 0,33 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,036522 0,32 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,046270 0,32 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019642 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,044250 -6,58 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,047582 -6,51 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,048835 -6,35 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,047932 -6,30 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,023698 -6,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012027 -4,04 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011097 -2,94 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,015943 -11,37 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,040143 -11,22 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,020452 -10,81 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015290 -10,28 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048088 -9,80 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,010153 -8,78 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010389 -7,80 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,010971 -7,60 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,011399 -7,40 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,016969 -7,31 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014296 -7,54 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013204 -7,16 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019224 -6,69 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013791 -1,93 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015049 -1,60Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

PARTNEREvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlarEvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlar
Ahmet Eke: Hedefimiz 2021’de Capital 500 araştırmasında ilk 15’in içinde olmakAhmet Eke: Hedefimiz 2021’de Capital 500 araştırmasında ilk 15’in içinde olmak
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut olduCumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (7)

En Çok Okunan Haberler

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Varlık barışı düzenlemesinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Varlık barışı düzenlemesinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler

Tatilcilerden 2 milyar liralık gelir beklentisi

Tatilcilerden 2 milyar liralık gelir beklentisi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmet Eke: Hedefimiz 2021’de Capital 500 araştırmasında ilk 15’in içinde olmak

Ahmet Eke: Hedefimiz 2021’de Capital 500 araştırmasında ilk 15’in içinde olmak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu

TEKNOSA'nın yeni ürünü Preo'da cazip avantajlar

TEKNOSA'nın yeni ürünü Preo'da cazip avantajlar

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Kuru üzümde fiyat sevinci

Kuru üzümde fiyat sevinci

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.