Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065087 9,85 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,047615 9,70 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067765 9,50 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,03972 9,12 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,048664 8,50 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011731 3,48 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012395 1,75 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037926 7,94 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033557 6,55 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024603 4,15 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042908 3,83 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019149 3,63 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109087 8,08 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074124 7,38 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,055386 7,16 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,0495 6,91 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,06403 6,67 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020599 7,05 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020093 4,40 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013786 4,32 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014970 4,20 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010843 3,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026226 9,40 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026457 9,39 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025928 9,34 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016412 9,33 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027223 9,32 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017658 0,27 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017056 0,23 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,050071 0,22 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045530 0,22 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,052268 0,22 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010699 -1,27 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,014771 -0,52 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015054 -0,42 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013806 -0,36 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015196 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,013724 -0,36 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013873 -0,36 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013875 -0,32 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010216 -0,25 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016819 -0,21Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

