Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,024115 2,96 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,060781 2,47 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040644 2,33 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,089601 2,31 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090666 2,28 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012450 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043696 1,84 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024983 1,54 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033739 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,051249 0,48 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050634 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010653 3,67 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,010348 3,51 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010870 3,34 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,010933 3,31 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011293 3,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020643 2,74 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015376 2,71 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014155 2,68 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011053 1,94 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016276 1,69 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028415 2,68 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025205 2,63 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026552 2,41 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029295 2,36 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026842 2,35 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,046366 0,40 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045701 0,38 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017119 0,37 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017723 0,37 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018891 0,37 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017280 -0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011645 -0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016640 -1,78 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081154 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019074 -0,39 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016136 -0,36 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,063699 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,081245 -1,12 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017686 -0,76 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,013427 -0,64 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,011990 -0,63 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,051165 -0,53Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

