Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0904920,99Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0243350,91NN Hay. Em. Borç Araç. EYF0,0469740,80Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0913670,77Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0301200,77Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0125160,53Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0116600,13Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1032652,11NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,0926452,04BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0649361,94Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0211731,81MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0221471,77Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0111113,51Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0179611,55NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0099581,46Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0104941,41Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0126601,39Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0107011,00Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0140440,41Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0154430,38Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,0139310,36Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,0103670,36Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0189620,38BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0494410,37Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0339420,37Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0469110,36Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0505080,36Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,039302-3,30NN Hay. Em. Değ. EYF0,052569-1,58Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,047590-1,45Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,065124-1,41MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,036702-1,37Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,037085-2,47Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,042793-2,07AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033053-2,03Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,031681-1,90Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,073182-1,66Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,016559-1,16AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,049528-0,87Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,109123-0,67Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020388-2,49Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,018182-1,54Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,020395-1,20Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,014017-0,97Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,014666-0,31Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,024342-3,42Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,026161-3,38BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,025936-3,38NN Hay. Em. Altın EYF0,016231-3,36Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,025661-3,36Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

