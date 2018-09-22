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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025396 4,36 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,044256 3,63 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,047517 3,62 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,046762 3,49 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013429 3,42 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012680 1,31 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011772 0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030666 2,54 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,077903 2,52 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017356 2,51 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,103194 2,49 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,091151 2,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011075 5,54 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011375 5,43 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012364 5,15 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,011594 5,05 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011938 4,81 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015591 1,65 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014236 1,56 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020696 1,48 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010785 0,78 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,020243 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015810 0,42 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,039323 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,050718 0,42 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,049646 0,41 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,037138 0,41 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040011 -0,59 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053945 -0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108671 -0,41 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011086 -0,23 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,013423 -0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,009986 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018158 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,016029 -1,24 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025350 -1,21 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025623 -1,21 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024049 -1,20 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026191 -1,20Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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