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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 29.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025869 1,86 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,048237 1,52 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,01362 1,42 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021942 1,39 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,039736 1,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012978 2,35 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011864 0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018396 5,99 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017573 5,11 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,098785 5,02 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022641 4,90 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020894 4,83 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,08706 3,85 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010382 3,20 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018782 3,19 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,021221 3,10 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013281 2,75 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021373 3,27 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,0147 3,26 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016059 3,00 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010331 2,38 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014376 0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,049870 0,45 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,016368 0,44 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017304 0,44 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022026 0,43 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,046139 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038617 -2,27 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,039294 -1,79 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049300 -1,76 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,060203 -1,74 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,079548 -1,72 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032362 -2,78 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036704 -2,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,072870 -1,83 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049861 -1,57 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031418 -1,29 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,055980 -1,09 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107861 -0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020189 -1,65 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018041 -0,64 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016472 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024921 -3,59 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024441 -3,59 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024714 -3,55 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015464 -3,52 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023205 -3,51Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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