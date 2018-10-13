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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,016529 0,72 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,048151 0,72 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,020804 0,65 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,04991 0,61 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,039497 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,01271 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017342 2,19 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016672 2,16 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043653 1,64 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057473 1,53 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,052846 1,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,084295 1,66 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,048431 1,54 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,052778 1,42 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012356 1,26 Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,016582 1,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010759 0,30 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011278 0,12 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014228 0,12 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019872 0,08 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016423 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050347 0,47 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019287 0,45 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,047292 0,45 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017462 0,45 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,016514 0,44 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058435 -2,60 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,064197 -2,23 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,060745 -2,23 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,088670 -2,15 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,047394 -2,03 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011688 -0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030073 -5,63 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035301 -4,35 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039916 -2,56 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017474 -0,71 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049468 -0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,100415 -5,20 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,047056 -3,84 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,070005 -3,60 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053615 -3,32 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,063313 -2,90 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019735 -2,49 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020162 -1,74 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013890 -1,68 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009984 -0,85 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017626 -0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024653 -2,17 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024437 -2,16 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015289 -2,16 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025440 -2,07 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015350 -2,07Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (7)

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