Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026948 6,02 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,049196 5,03 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,050185 4,77 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,052684 4,76 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020676 4,75 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013004 2,31 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052132 4,46 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045396 3,99 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018029 3,96 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066112 3,20 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020502 3,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013422 8,18 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011863 7,61 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012865 7,55 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012504 7,42 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012710 7,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014465 4,14 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020939 3,85 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010264 2,80 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015677 1,90 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011216 1,47 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050589 0,48 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017544 0,47 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019377 0,47 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020340 0,46 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,034672 0,46 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035146 -6,82 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062177 -5,96 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059376 -5,96 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033299 -5,95 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043269 -5,88 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011571 -1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028151 -6,39 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033439 -5,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029290 -4,64 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,066833 -4,53 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,060653 -4,20 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051404 -4,12 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,045395 -3,53 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018438 -6,57 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014028 -1,47 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017396 -1,30 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016292 -1,24 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020202 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023259 -5,65 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023063 -5,62 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014430 -5,62 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023631 -5,45 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021692 -5,41Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

