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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 27.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,04584 2,37 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,04276 2,29 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083955 2,27 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055464 2,19 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074523 2,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011658 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028472 1,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029625 1,14 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,061266 1,01 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,01338 0,90 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,015114 0,75 Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,012007 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018901 2,51 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016469 1,09 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,01754 0,83 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014158 0,25 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014311 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023827 3,31 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014906 3,30 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024022 3,28 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024397 3,24 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024291 3,21 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050836 0,49 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019470 0,48 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048134 0,48 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,034837 0,48 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022421 0,47 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026339 -2,26 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,048500 -1,41 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045563 -1,38 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014019 -1,36 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,051974 -1,35 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012757 -1,90 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024290 -5,52 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017184 -4,69 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,038815 -4,65 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056791 -4,15 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016471 -4,09 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012962 -3,43 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009999 -3,39 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011743 -3,13 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,029156 -3,00 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012104 -2,94 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020264 -3,22 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014018 -3,09 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015193 -3,09 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010021 -2,37 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015488 -1,13Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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