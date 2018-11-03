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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 03.11.2018 11:20 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027022 2,59 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,04355 2,56 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,022894 2,51 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014227 2,43 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,053185 2,33 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012804 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029315 2,96 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039437 1,60 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033673 1,46 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,01725 0,38 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049321 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012248 2,88 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011882 2,85 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012067 2,76 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012314 2,68 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011978 2,67 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016534 0,34 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011393 0,33 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016453 0,29 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010872 0,28 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010495 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035011 0,50 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019566 0,49 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048367 0,48 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,051076 0,47 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,050340 0,47 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,055126 -2,27 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044882 -2,09 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072984 -2,07 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082224 -2,06 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,054332 -2,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011657 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025439 -1,30 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022086 -1,15 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080602 -1,12 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019160 -0,99 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049749 -0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,094417 -1,45 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050312 -1,39 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029351 -0,92 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,060750 -0,84 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017898 -0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014728 -3,06 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019891 -1,84 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013769 -1,78 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009844 -1,77 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018634 -1,41 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021697 -3,03 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024598 -2,90 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023337 -2,85 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014481 -2,85 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023150 -2,84Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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