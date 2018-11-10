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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 10.11.2018 11:08 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028465 5,34 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,01483 4,24 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,048447 4,03 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,0544 3,78 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021656 3,75 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013008 1,59 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019629 2,45 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,07776 2,18 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,102881 2,16 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,090869 2,16 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048106 2,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012746 5,63 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012893 5,27 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013052 5,26 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013381 5,20 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012499 5,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014218 1,29 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020142 1,26 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013939 1,23 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020099 1,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014428 1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,048177 0,48 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035180 0,48 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,050582 0,48 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019660 0,48 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,051320 0,48 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034272 -2,29 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036235 -1,80 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057942 -1,68 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,048579 -1,63 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042208 -1,59 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011630 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028395 -3,14 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033630 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013364 -3,12 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029169 -0,62 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,093859 -0,59 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012483 -0,38 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,066210 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018264 -1,99 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017429 -0,14 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016515 -0,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016328 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,014105 -2,60 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022732 -2,59 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022552 -2,58 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014202 -2,55 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023133 -2,48Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (7)

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