Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,040679 4,09 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,043355 3,88 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032686 3,85 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,079847 3,80 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053593 3,77 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011692 1,41 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032519 1,92 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027841 1,85 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040227 1,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028887 3,02 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,01025 2,62 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,059136 2,04 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048453 1,43 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,064011 1,28 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018243 4,10 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017848 2,03 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016559 1,35 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011776 0,93 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014825 0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022717 4,84 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022535 4,77 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014094 4,75 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021157 4,74 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023143 4,72 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018792 0,52 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,052327 0,52 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020045 0,50 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049539 0,49 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035873 0,49 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029016 -1,17 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015209 -0,77 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022207 -0,73 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056241 -0,68 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,053559 -0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013064 -0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017108 -3,62 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048907 -2,86 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017256 -2,86 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080527 -2,60 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016692 -2,55 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,087246 -2,53 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010029 -1,93 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014090 -1,60 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,029566 -1,53 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018065 -1,48 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009716 -0,32 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013977 -0,05 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020179 0,00Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

