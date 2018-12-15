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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 15.12.2018 11:12 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081202 1,70 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,053752 1,66 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081887 1,65 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041342 1,63 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044058 1,62 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,04108 2,12 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027921 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089954 1,61 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,059732 1,01 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,013709 0,72 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,015513 0,69 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,064338 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016649 0,54 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018313 0,38 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011808 0,27 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017888 0,22 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014791 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022674 0,62 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023456 0,61 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023169 0,61 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022856 0,61 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014180 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020148 0,51 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049793 0,51 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036055 0,51 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018885 0,49 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,051808 0,49 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028218 -2,75 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,048767 -1,69 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014955 -1,67 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021842 -1,64 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014917 -1,55 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013000 -0,49 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011645 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016753 -2,08 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023387 -2,04 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,079359 -1,45 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043388 -1,43 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016478 -1,28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012649 -2,86 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012843 -2,71 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013149 -2,61 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012401 -2,60 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013010 -2,58 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014245 -3,91 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019622 -2,76 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013597 -2,72 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009479 -2,44 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011146 -1,28Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (7)

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