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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 22.12.2018 11:49 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029173 3,38 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,049816 2,15 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015221 2,04 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022286 2,03 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015248 1,96 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013063 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080502 1,44 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016989 1,41 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016661 1,11 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025347 1,03 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029913 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013306 3,61 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013087 3,46 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013567 3,18 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013309 3,15 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012786 3,10 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010286 0,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014849 0,39 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014664 0,39 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011854 0,39 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011219 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,052046 0,46 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020240 0,46 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018971 0,46 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050017 0,45 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036217 0,45 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033599 -1,20 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047153 -0,68 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059713 -0,32 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056992 -0,26 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032822 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011603 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026769 -4,13 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031213 -3,71 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040328 -1,83 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023329 -0,25 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046774 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086915 -3,38 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,042671 -2,48 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,062789 -2,41 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047828 -1,47 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022650 -1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014020 -1,58 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009339 -1,48 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018058 -1,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019398 -1,14 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013444 -1,13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022549 -1,34 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013991 -1,33 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022373 -1,33 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022975 -1,33 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023146 -1,32Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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