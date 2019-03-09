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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 09.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034763 1,68 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050765 1,67 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,049074 1,50 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,03439 1,40 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037979 1,22 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012439 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029877 1,51 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035087 1,48 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047638 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011741 2,18 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,068092 1,08 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053836 1,03 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,097682 0,97 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030444 0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019005 2,13 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017565 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012356 0,50 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018815 0,47 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,01134 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,051943 0,44 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,056170 0,43 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019896 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041040 0,43 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,055210 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031159 -1,33 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056938 -0,72 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016108 -0,70 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,055587 -0,63 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,058965 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014098 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055271 -3,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,054524 -2,39 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,074738 -2,30 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024834 -2,24 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063602 -2,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,011997 -3,99 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,014310 -1,90 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,023300 -1,55 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014093 -1,48 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013734 -1,43 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010576 -2,06 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015635 -1,98 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021747 -0,88 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015146 -0,84 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021693 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025245 -0,81 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022223 -0,74 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023804 -0,68 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014768 -0,68 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023259 -0,67Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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