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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 23.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031078 1,44 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057154 1,09 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016137 1,05 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059186 1,00 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046826 1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014176 0,43 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012513 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057266 2,54 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,091868 2,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055634 1,78 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036435 1,77 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076027 1,67 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,10132 1,84 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,023553 1,77 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,01528 1,60 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014094 1,51 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014248 1,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011842 0,48 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,01624 0,48 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018989 0,46 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010885 0,42 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015426 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025877 1,71 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015283 0,99 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025081 0,98 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024394 0,98 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023837 0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021406 0,42 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,055676 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041384 0,42 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043785 0,42 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018294 0,42 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,076388 -0,59 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057020 -0,58 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057905 -0,57 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,046724 -0,53 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087154 -0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027551 -0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,015874 -0,45 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012089 -0,09 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,068680 -0,08 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,014046 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010531 -0,91 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015589 -0,78 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016882 -0,38 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017554 -0,36 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,018475 -0,16Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (7)

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