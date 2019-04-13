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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 13.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,05095 1,50 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036096 1,39 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,06401 1,31 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044379 1,28 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061132 1,19 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012686 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038403 3,22 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032745 1,35 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,072013 1,65 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,048926 0,98 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,01215 0,86 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031464 0,85 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070443 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019789 1,39 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,01946 0,91 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016431 0,40 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012484 0,22 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,019739 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015718 2,46 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026051 2,45 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015872 2,44 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023655 2,41 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024992 2,39 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055749 0,46 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,053094 0,46 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044388 0,46 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,056288 0,46 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017844 0,46 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077149 -0,56 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057788 -0,53 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,088771 -0,39 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,059257 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087819 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013980 -0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,052271 -2,69 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026558 -2,42 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017733 -2,40 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069396 -2,40 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018384 -2,39 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019347 -1,87 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010630 -1,49 NN Hay. Em. Karma EYF 0,097037 -1,41 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022733 -1,03 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,031168 -0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015042 -2,31 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010112 -2,20 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014733 -1,20 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021184 -1,06 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017909 -0,75Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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