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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 27.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036983 1,12 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040222 1,10 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054097 1,09 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,091838 1,02 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,062986 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012811 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033299 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,07288 1,89 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107512 1,57 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059142 1,51 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,015334 1,24 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,03206 1,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,02033 1,41 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,01973 0,56 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017931 0,44 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016679 0,30 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,019862 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025587 1,78 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024990 1,75 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015872 1,72 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026308 1,72 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025262 1,72 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018001 0,45 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044776 0,45 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,056238 0,45 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,058093 0,45 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,056782 0,45 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028463 -1,71 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,024917 -1,15 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,059560 -1,08 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033211 -1,04 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037809 -0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013939 -0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025971 -3,10 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018461 -2,84 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052362 -2,79 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059967 -2,68 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,059093 -2,64 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010481 -2,22 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013888 -2,05 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012888 -1,97 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013134 -1,94 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013153 -1,82 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010048 -1,84 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014976 -1,81 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014714 -1,46 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021176 -1,45 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015061 -0,65Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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