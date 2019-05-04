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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 11:15 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060738 3,35 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062363 3,29 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080975 3,28 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,093186 3,27 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,0498 3,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,0129 0,69 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014021 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,03941 1,57 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026237 1,02 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033625 0,98 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044359 0,27 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,023557 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075109 1,43 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032477 1,30 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059706 0,95 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073549 0,92 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050369 0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020574 1,20 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,01211 0,67 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017027 0,53 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019833 0,52 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016760 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027378 0,75 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024057 0,69 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016127 0,59 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026284 0,58 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026087 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025254 0,45 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,058356 0,45 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,057039 0,45 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,057188 0,45 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018082 0,45 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027636 -2,91 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015095 -1,65 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015294 -1,61 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022481 -1,39 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032753 -1,38 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051698 -1,27 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,084017 -0,71 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067680 -0,60 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,046404 -0,55 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017357 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012768 -2,79 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013511 -2,71 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012815 -2,69 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012545 -2,66 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013406 -2,59 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014863 -0,75 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009994 -0,54 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014681 -0,22 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021146 -0,14 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021547 -0,02Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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