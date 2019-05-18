Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028203 5,28 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015447 2,37 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015219 2,26 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,044806 2,25 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,023324 2,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013026 5,47 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013669 5,08 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012983 4,89 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012722 4,60 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013008 4,45 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012381 0,36 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,018514 0,33 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015512 0,33 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010801 0,29 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017555 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,058895 0,47 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042899 0,47 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018248 0,47 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,057565 0,47 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,057009 0,47 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065649 -3,03 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045601 -2,87 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,064041 -2,85 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037615 -2,85 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062644 -2,79 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012806 -1,84 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013726 -0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042096 -4,43 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038108 -3,68 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032696 -2,97 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049111 -2,10 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024687 -1,80 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032417 -2,91 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,071842 -2,34 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,058282 -2,27 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074255 -2,24 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,105832 -2,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020625 -3,08 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020495 -1,40 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014254 -1,30 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014219 -1,28 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009572 -1,26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026439 -2,52 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025825 -2,51 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016400 -2,46 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027183 -2,45 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026241 -2,37Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

