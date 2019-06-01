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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028523 2,00 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033431 1,61 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015656 1,55 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,023642 1,50 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015436 1,40 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013915 2,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025441 6,68 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045178 6,24 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026065 6,18 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,068854 6,02 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,093678 5,90 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021714 5,56 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,01872 4,86 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010302 4,21 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013753 3,81 NN Hay. Em. Karma EYF 0,094746 3,47 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,01465 5,32 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009784 5,23 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014411 4,25 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020748 4,07 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021491 2,31 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,059455 0,48 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,058106 0,47 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043298 0,46 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025721 0,46 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,054797 0,46 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064460 -2,91 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037148 -2,87 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044802 -2,82 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061586 -2,78 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066355 -2,70 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012802 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038085 -1,29 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032981 -1,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,072791 -2,66 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012458 -2,63 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049042 -2,38 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,069947 -1,95 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032212 -1,95 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020426 -3,02 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020012 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,015933 -3,14 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025695 -3,13 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026414 -3,12 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025108 -3,09 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025524 -3,02Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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