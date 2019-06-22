FİNANS

Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 22.06.2019 11:26 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031334 3,11 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF 0,018151 2,36 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,06267 2,32 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,061953 2,31 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060864 2,20 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014382 2,32 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012841 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027242 5,84 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053712 4,95 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053893 4,87 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,048011 4,77 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,113008 4,35 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023002 4,55 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015246 3,83 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,023616 3,69 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015378 3,54 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010806 3,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010235 2,65 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015273 2,59 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014867 2,38 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021364 2,37 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017518 1,70 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028578 1,60 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025091 1,57 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026502 1,52 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016649 1,52 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026854 1,52 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,060307 0,52 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,058939 0,52 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020459 0,51 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022692 0,50 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,040610 0,50 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036659 -1,14 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053984 -0,92 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051943 -0,86 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064478 -0,69 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035961 -0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012298 -0,97 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032196 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020107 -0,84Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Türkiye'de kadın mühendis sayısında rekor artış, sayıları 200 bini geçtiTürkiye'de kadın mühendis sayısında rekor artış, sayıları 200 bini geçti
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (7)

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Zorunlu çalışma süresi düşürüldü

Zorunlu çalışma süresi düşürüldü

Binali Yıldırım'dan gecekondu sahiplerine müjde

Binali Yıldırım'dan gecekondu sahiplerine müjde

Bakan Kurum: Kurallar değişiyor, herkes yapamayacak

Bakan Kurum: Kurallar değişiyor, herkes yapamayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lapseki'de kirazla yüzü gülen üretici, şeftaliden de umutlu

Lapseki'de kirazla yüzü gülen üretici, şeftaliden de umutlu

Sebze- meyve fiyatları dip yaptı

Sebze- meyve fiyatları dip yaptı

Türkiye'de kadın mühendis sayısında rekor artış, sayıları 200 bini geçti

Türkiye'de kadın mühendis sayısında rekor artış, sayıları 200 bini geçti

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

PLASFED’in yeni başkanı Ömer Karadeniz oldu

PLASFED’in yeni başkanı Ömer Karadeniz oldu

MB - Konut fiyatları Nisan’da yıllık reel yüzde 14.02 düştü

MB - Konut fiyatları Nisan’da yıllık reel yüzde 14.02 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.