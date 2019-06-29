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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,062161 2,71 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046008 2,53 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066099 2,51 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063282 2,50 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032094 2,43 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013031 1,48 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,01459 1,45 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055204 2,78 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027949 2,04 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,02228 1,99 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,048955 1,97 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043449 1,95 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015789 2,67 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014778 2,60 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014516 2,46 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,01562 2,45 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,01541 2,43 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015638 2,39 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,01046 2,20 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,017855 1,92 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015152 1,92 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021760 1,85 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025628 2,14 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027426 2,13 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029186 2,13 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,030043 2,12 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028179 2,12 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,059258 0,54 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020568 0,53 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,058663 0,53 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,022810 0,52 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,056328 0,52 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,009998 -0,02Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (7)

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