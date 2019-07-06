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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2019 11:42 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032759 2,07 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,056221 1,42 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017033 1,40 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,041391 1,35 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,062645 1,33 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014776 1,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057957 4,99 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,051156 4,50 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,102918 4,35 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,116519 4,35 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,054446 4,35 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024332 3,94 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011373 3,59 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020511 3,41 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019448 2,68 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015167 2,63 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,01554 2,56 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022275 2,37 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010663 1,94 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015911 1,75 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012970 1,37 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044279 0,44 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046844 0,44 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021465 0,44 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,059627 0,43 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020657 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035752 -2,59 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036219 -2,53 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064666 -2,17 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061914 -2,16 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045018 -2,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012998 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033191 -1,85 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038400 -1,56 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011986 -2,55 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032281 -1,27 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050693 -0,84 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074321 -0,66 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,016075 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019860 -2,39 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026725 -2,56 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026121 -2,46 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016584 -2,45 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027494 -2,43 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028379 -2,37Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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