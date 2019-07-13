FİNANS

Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053796 0,92 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,05185 0,77 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036487 0,74 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,021972 0,44 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019904 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013069 0,55 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014802 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039114 1,86 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033583 1,18 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028476 0,93 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,092027 0,47 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021801 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012112 1,05 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059531 0,98 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073293 0,96 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107885 0,84 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026888 0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020092 1,17 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018558 0,85 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012619 0,85 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015671 0,84 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022450 0,79 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027209 1,81 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026578 1,75 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016868 1,71 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027963 1,71 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027016 1,69 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044468 0,43 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,047043 0,42 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026415 0,42 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,018906 0,42 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,054835 0,42 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031839 -2,81 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016817 -1,27 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080227 -1,11 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,040948 -1,07 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,024751 -1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042932 -2,48 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057478 -0,83 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019518 -0,60 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076629 -0,48 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,107893 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014717 -2,97 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014741 -2,92 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015772 -2,60 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014696 -2,38 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015593 -2,35Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
TOKİ’den açık artırma ile konut satışıTOKİ’den açık artırma ile konut satışı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (7)

En Çok Okunan Haberler

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu indirdi!

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu indirdi!

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ’den açık artırma ile konut satışı

TOKİ’den açık artırma ile konut satışı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı

Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

TÜİK-Sanayi üretimi Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı

TÜİK-Sanayi üretimi Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.