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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,03384 1,81 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,065739 1,57 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,040463 1,47 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,064758 1,45 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,066465 1,45 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,052448 0,24 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,035971 0,12 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022342 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015623 1,86 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011469 1,78 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015275 1,77 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016761 1,70 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,015 1,60 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016232 1,97 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023212 1,83 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011482 1,37 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012191 1,35 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013438 1,24 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,057617 0,48 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,060554 0,48 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,059999 0,48 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019935 0,47 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026760 0,47 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064072 -3,12 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061389 -3,10 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044677 -3,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060306 -3,02 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064638 -2,93 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015141 -0,27 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013247 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031440 -4,44 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037107 -4,00 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043230 -1,81 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,120894 -1,07 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019869 -0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073543 -2,66 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107516 -2,51 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059427 -2,26 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073122 -2,14 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050403 -1,94 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019987 -1,58 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010981 -0,50 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016377 -0,25 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020602 -0,07 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010027 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,016486 -3,33 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027335 -3,31 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016736 -3,29 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024911 -3,28 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028207 -3,27Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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