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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047393 2,93 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065862 2,83 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094435 2,81 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037053 2,81 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,09346 2,80 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013175 1,33 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014871 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036151 4,45 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030625 3,03 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039332 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107269 3,81 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074408 3,65 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059236 3,64 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,07296 3,60 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050803 2,77 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,02063 3,16 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,022998 0,86 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018672 0,85 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020947 0,79 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018852 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027254 2,04 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031053 2,02 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028773 1,97 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030903 1,97 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029940 1,97 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,048095 0,35 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,019329 0,35 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,045465 0,35 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,056156 0,33 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024501 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033196 -3,40 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,052932 -1,46 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,042589 -1,38 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028198 -1,37 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020018 -1,30 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,112605 -1,66 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020682 -1,52 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069267 -1,52 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018414 -1,48 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033601 -1,48 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015164 -3,56 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015200 -3,55 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016292 -3,53 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015221 -3,07 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014838 -2,91 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010345 -0,58 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015479 -0,53 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015444 -0,44 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022084 -0,43 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,022566 -0,04Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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