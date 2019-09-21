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Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035131 1,63 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,044067 0,94 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,054826 0,91 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029213 0,90 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018134 0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,01729 1,27 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016097 1,12 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,01235 1,08 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,016552 1,06 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016152 1,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010268 0,69 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,01196 0,50 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019344 0,46 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013109 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012667 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,042799 0,34 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027425 0,34 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023914 0,34 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021563 0,34 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,05906 0,33 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041491 -0,47 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083167 -0,44 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063876 -0,41 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095653 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094626 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015292 -0,60 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013432 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072653 -2,70 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019301 -2,69 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018624 -2,66 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,091978 -2,62 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029099 -2,53 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024250 -2,39 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020683 -1,46 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027122 -1,37 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,112749 -1,29 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,057758 -1,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016184 -1,04 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010967 -0,80 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,020002 -0,50 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020219 -0,49 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020616 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029697 -1,39 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017799 -1,32 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029515 -1,31 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028125 -1,28 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028581 -1,25Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (7)

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