Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038012 2,91 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066627 2,68 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063984 2,54 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046468 2,46 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037513 2,42 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013706 0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037366 3,73 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031949 3,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,05292 2,51 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,076081 2,12 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109979 2,08 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074988 1,86 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060653 1,81 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021247 2,81 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014238 0,62 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012186 0,51 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021296 0,47 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,02362 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,018477 3,61 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029666 3,58 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031607 3,58 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030610 3,58 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010318 3,57 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,063518 0,31 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027683 0,31 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059624 0,31 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021769 0,30 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062680 0,30 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035796 -2,50 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029657 -1,18 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,055757 -1,15 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,027057 -1,14 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018411 -1,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015366 -1,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057347 -4,64 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055963 -4,57 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029337 -3,93 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019051 -3,77 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028588 -3,69 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023888 -3,51 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016611 -3,09 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016444 -2,92 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016467 -2,82 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016434 -2,81 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016148 -3,18 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011128 -2,72 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023716 -2,63 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016618 -2,62 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019002 -1,58Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

