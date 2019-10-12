FİNANS

Yatırımcı rehberi (7)

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038012 2,91 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066627 2,68 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063984 2,54 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046468 2,46 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037513 2,42 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013706 0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037366 3,73 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031949 3,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,05292 2,51 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,076081 2,12 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109979 2,08 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074988 1,86 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060653 1,81 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021247 2,81 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014238 0,62 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012186 0,51 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021296 0,47 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,02362 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,018477 3,61 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029666 3,58 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031607 3,58 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030610 3,58 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010318 3,57 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,063518 0,31 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027683 0,31 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059624 0,31 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021769 0,30 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,062680 0,30 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035796 -2,50 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029657 -1,18 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,055757 -1,15 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,027057 -1,14 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018411 -1,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015366 -1,32 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057347 -4,64 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055963 -4,57 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029337 -3,93 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019051 -3,77 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028588 -3,69 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023888 -3,51 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016611 -3,09 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016444 -2,92 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016467 -2,82 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016434 -2,81 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016148 -3,18 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011128 -2,72 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023716 -2,63 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016618 -2,62 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019002 -1,58Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

PARTNER44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu
THY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtuTHY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldıAtatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (7)

En Çok Okunan Haberler

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Fiyatı çok düşünce müdahale gelmişti!

Fiyatı çok düşünce müdahale gelmişti!

Moody's'ten Türkiye açıklaması

Moody's'ten Türkiye açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu

THY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldı

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldı

Elma bahçelerinde hasat

Elma bahçelerinde hasat

MOBİSAD / Turnacı: Katma değeri artırmak için özveriyle çalışıyoruz

MOBİSAD / Turnacı: Katma değeri artırmak için özveriyle çalışıyoruz

MMO: Havacılık ve uzay sektörü için gerçekçi planlamalar yapılmalı

MMO: Havacılık ve uzay sektörü için gerçekçi planlamalar yapılmalı

WWF / Kalem: Deniz Koruma Alanları önemli bir çıkış yolu

WWF / Kalem: Deniz Koruma Alanları önemli bir çıkış yolu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.