Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,069957 0,60 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064259 0,43 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066898 0,41 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046648 0,39 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023147 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038558 3,19 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032717 2,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,077391 1,72 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034134 1,60 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,111233 1,14 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,061309 1,08 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,05341 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,046611 0,29 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,049301 0,29 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,06274 0,21 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,02263 0,20 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,063643 0,20 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034750 -2,92 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,066845 -1,60 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029207 -1,52 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020701 -1,49 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,026659 -1,47 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015143 -1,45 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013611 -0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,105750 -4,17 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024605 -4,06 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027466 -3,92 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068827 -3,87 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,086765 -3,85 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016049 -3,38 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015894 -3,29 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017024 -3,25 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015932 -3,11 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023166 -3,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010885 -2,18 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015881 -1,65 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016399 -1,32 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023435 -1,18 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017072 -1,18 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,018204 -1,48 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030197 -1,47 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010167 -1,46 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029233 -1,46 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028751 -1,35Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

