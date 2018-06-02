Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,05 -0,94 -18,60 ABD Dolar BYF 445,70 -2,66 20,92 Acıpayam Selüloz 2,35 0,43 -11,32 Adana Çimento (A) 6,28 -0,48 4,67 Adana Çimento (B) 4,43 0,91 4,98 Adana Çimento (C) 1,01 -1,94 20,24 Adel Kalemcilik 15,49 1,44 -0,23 Adese Alışveriş Ticaret 2,06 11,35 3,52 Afyon Çimento 5,25 -1,87 -32,52 Ak Enerji 0,71 -1,39 -21,98 Akbank 7,71 -10,45 -18,36 Akçansa 9,40 -3,98 -8,17 Akdenız Güvenlık Hız. 2,84 -1,05 -52,11 Akfen GMYO 1,69 -0,59 -29,88 Akın Tekstil 8,78 5,40 -37,77 Akiş GMYO 2,97 -1,98 -0,22 Akmerkez GMYO 17,98 1,75 -8,74 Aksa 11,64 -0,34 -2,87 Aksa Enerji 3,94 3,68 -4,60 Aksigorta 3,94 -1,75 29,91 Aksu Enerji 6,12 -8,66 15,48 Alarko Carrıer 42,24 -1,77 -26,57 Alarko GMYO 42,28 0,87 -14,07 Alarko Holding 4,67 -1,27 -35,67 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.135,30 0,09 2,72 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.070,30 0,09 2,78 Albaraka PY One Tower GMYF 1.084,50 0,09 2,76 Albaraka Türk 1,36 0,74 -9,55 Alcatel Lucent Teletaş 5,27 4,56 -33,96 Alkim Kağıt 3,75 0,27 -19,11 Alkim Kimya 19,80 5,32 -16,49 Altınyağ 0,66 -4,35 -44,82 Altınyunus Çeşme 4,60 -2,34 -8,91 Anadolu Cam 2,64 -2,52 3,41 Anadolu Efes 23,76 -4,55 -0,21 Anadolu Grubu Holding 22,38 10,25 -5,57 Anadolu Hayat Emek. 8,17 2,12 4,52 Anadolu Isuzu 10,04 4,69 10,33 Anadolu Sigorta 4,43 1,37 47,12 Anel Elektrik 2,38 -6,30 -36,87 Anel Telekom 0,43 0,00 -14,00 Arçelik 16,35 -1,21 -21,29 Arena Bilgisayar 3,65 -5,19 -13,71 Armada Bilgisayar 7,60 4,54 12,09 Arsan Tekstil 1,90 -3,55 8,57 Artı Yatırım Holding 1,57 -1,26 67,02 Aselsan 23,60 -25,79 Aslan Çimento 30,50 -0,65 -20,16 Ata GMYO 4,10 0,00 -14,41 Atakule GMYO 1,86 2,76 -9,27 Atlantik Petrol Ürünleri 1,00 -12,28 -28,06 Atlantis Yatırım Holding 0,39 -9,30 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,85 -3,41 -13,27 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,58 -2,53 -6,34 Avrasya GMYO 1,18 0,85 -25,32 Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 -0,83 -29,17 Avrasya Stratejik GMYF 1.075,40 0,29 Avrupa Yatırım Holding 1,96 -3,45 7,10 Ayen Enerji 3,49 4,80 -27,74 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,80 8,43 5,88 Aygaz 11,40 -1,13 -21,35 Bagfaş 6,91 -0,72 -34,19 Bak Ambalaj 5,90 3,69 14,79 Balatacılar Balatacılık 0,48 2,13 -14,29 Bantaş Ambalaj 2,20 5,77 -46,21 Banvit 12,28 0,24 -42,67 Baştaş Başkent Çimento 2,54 3,67 7,32 Batı Çimento 6,63 4,08 -32,89 Batısöke Çimento 1,32 0,76 -25,84 Bera Holding 1,98 -3,41 -36,13 Berkosan Yalıtım 1,84 -6,60 -17,49 Beşiktaş Futbol Yat. 2,24 -3,03 -45,23 Beyaz Filo 19,00 -16,67 -74,31 Bilici Yatırım 1,43 -5,92 -6,57 Bim Mağazalar 68,40 -3,39 -12,42 Bimeks 0,15 7,14 -46,43 Birko Mensucat 0,40 2,56 -2,44 Birlik Mensucat 1,15 0,00 -18,44 Bizim Mağazaları 6,03 -3,52 -21,69 Bizim Portföy Altın BYF 175,70 -2,66 19,44 Bolu Çimento 6,72 -0,15 24,91 Bomonti Elektrik 0,73 0,00 -32,41 Borusan Mannesmann 9,24 -1,91 -16,33 Borusan Yat. Paz. 40,20 4,36 -6,83 Bosch Fren Sistemleri 154,90 1,37 -15,44 Bossa 5,66 2,35 39,75 Boyner Perakende Yat. 7,86 -0,25 -14,38 Brisa 6,19 0,81 -14,86 Burçelik 3,04 3,05 -21,04 Burçelik Vana 1,45 0,69 -17,14 Bursa Çimento 5,18 1,77 -1,33 Carrefoursa 4,58 -3,78 -17,92 Coca Cola İçecek 35,28 -3,97 5,34 Cosmos Yat. Holding 1,15 -4,17 -1,71 Credıtwest Faktorıng 1,15 9,52 3,16 Çelebi 37,00 0,27 8,60 Çelik Halat 6,98 -5,42 86,65 Çemaş Döküm 2,75 58,05 48,65 Çemtaş 5,22 -0,38 27,94 Çimbeton 32,00 0,57 -13,33 Çimentaş 9,14 2,47 -21,14 Çimsa 11,21 -1,84 -15,04 Çuhadaroğlu Metal 2,09 0,48 -28,67 Dagi Giyim 1,31 0,00 -42,29 Dagi Yatırım Holding 1,22 -0,81 -14,69 Dardanel 1,37 0,00 -29,74 Datagate Bilgisayar 5,25 7,50 -45,99 Demısaş Döküm 2,23 0,45 21,86 Denge Holding 2,67 -7,29 41,12 Deniz GMYO 2,93 -7,57 8,52 Denizbank 5,16 -11,95 40,60 Denizli Cam 11,34 2,07 -4,47 Derimod 7,93 -2,34 5,59 Desa Deri 1,18 8,26 16,83 Despec Bilgisayar 2,46 -0,40 -31,48 Deva Holding 3,74 -1,58 -14,61 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 -31,25 -34,19 Ditaş Doğan 5,36 -3,94 -10,61 DJ İstanbul 20 HY BYF 34,22 -3,80 -13,30 DO-CO 261,00 3,08 24,17 Doğan Burda 2,75 -1,08 -17,17 Doğan Gazetecilik 5,68 1,97 105,80 Doğan Holding 0,97 0,00 11,49 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,69 5,62 -53,57 Doğusan 2,53 0,40 73,29 Doğuş GMYO 2,82 0,71 -12,96 Doğuş Otomotiv 7,20 0,28 -4,50 Döktaş Dökümcülük 10,69 -1,75 -2,82 Duran Doğan Basım 4,13 -5,49 9,55 Dyo Boya 4,98 -0,60 -34,56 Eczacıbaşı İlaç 3,45 -4,96 -17,47 Eczacıbaşı Yatırım 8,21 -2,84 -18,14 Edip Gayrimenkul 0,78 -3,70 -33,90 Ege Endüstri 308,40 0,33 2,83 Ege Gübre 24,68 1,73 -3,29 Ege Profil 9,46 1,18 -5,21 Ege Seramik 3,05 -0,65 -33,70 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 0,00 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,42 0,00 -10,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00 Egeplast 5,69 -1,90 21,58 Ekiz Kimya 0,45 -2,17 -21,05 Emek Elektrik 1,17 0,00 -26,42 Eminiş Ambalaj 3,14 -1,26 -32,33 Emlak Konut GMYO 2,03 -3,68 -21,85 Enerjisa Enerji 6,55 1,39 Enka İnşaat 4,42 -5,56 -18,48 Erbosan 67,00 1,36 -15,52 Ereğli Demir Çelik 11,29 1,44 20,88 Ersu Gıda 0,97 1,04 -25,95 Escort Teknoloji 0,60 -1,64 -52,38 Etiler Gıda 3,64 -1,62 -22,39 Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 -1,43 -38,94 Euro Trend Yat. Ort. 0,60 -3,23 -37,50 Euro Yat. Ort. 0,56 -3,45 -34,88 Euro Yatırım Holding 0,55 -5,17 -9,84 Fenerbahçe Futbol 39,50 3,51 15,16 Finans Por. Banka HY BYF 14,45 -8,02 -18,64 Finans Por. BIST30 HY BYF 50,40 -3,60 -11,92 Finans Portföy Altın BYF 17,42 -3,06 20,14 Finans Portföy Gümüş BYF 16,19 -3,05 17,40 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,24 -7,75 -62,06 F-M İzmit Piston 13,91 1,31 11,02 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,21 -2,55 -14,43 Ford Otosan 66,00 5,60 13,70 Formet Çelik Kapı 7,24 -2,16 Frigo Pak Gıda 1,64 7,89 72,63 FTSE İst. Bono FBIST BYF 255,60 0,55 -4,80 Galatasaray Sportif 1,87 -3,61 -10,85 Garanti Bankası 8,52 -8,19 -17,09 Garanti Faktoring 2,28 0,88 -30,06 Garanti Yat. Ort. 0,68 10,24 -7,40 Gedik Y. Men. Değ. 2,66 -0,75 5,56 Gedik Yatırım Holding 1,46 2,10 5,80 Gediz Ambalaj 3,17 -3,06 -12,31 Gentaş 1,91 8,23 17,89 Gersan Elektrik 4,81 28,95 2,12 Global Men. Değ. 0,65 16,07 44,44 Global Yat. Holding 3,65 -0,27 1,11 Good-Year 3,23 -3,58 -22,32 Göltaş Çimento 46,20 -2,61 -29,25 Gözde Girişim 2,95 -2,32 -47,88 GSD Denizcilik 1,11 -3,48 -17,78 GSD Holding 0,70 -10,26 -2,78 Gübre Fabrik. 3,11 -6,33 -26,48 Güler Yat. Holding 1,23 -3,91 6,03 Güneş Sigorta 1,51 6,34 -8,48 Halk GMYO 0,78 -4,88 -18,33 Halk Sigorta 1,39 -2,11 -14,20 Hatay Tekstil 3,94 1,55 -20,72 Hedef Girişim 1,53 1,32 -36,75 Hektaş 9,87 -0,10 41,00 HUB Girişim 1,27 3,25 6,72 Hürriyet Gzt. 1,28 0,79 -4,48 ICBC Turkey Bank 5,08 0,20 11,40 İdealist GMYO 2,07 -0,48 1,47 İhlas Ev Aletleri 0,35 2,94 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,09 0,00 -44,39 İhlas Gazetecilik 0,85 19,72 -27,97 İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,37 0,00 -27,45 İndeks Bilgisayar 7,60 0,62 -25,63 Info Yatırım 0,93 -1,06 -21,19 İntema 18,31 1,55 -24,77 İpek Doğal Enerji 6,98 22,46 29,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

