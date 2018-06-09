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Yatırımcı rehberi (8)

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,88 -16,19 -31,78 ABD Dolar BYF 436,00 -2,18 18,29 Acıpayam Selüloz 2,40 2,13 -9,43 Adana Çimento (A) 6,22 -0,96 3,67 Adana Çimento (B) 4,36 -1,58 3,32 Adana Çimento (C) 0,96 -4,95 14,29 Adel Kalemcilik 13,93 -10,07 -10,28 Adese Alışveriş Ticaret 2,39 16,02 20,10 Afyon Çimento 5,01 -4,57 -35,60 Ak Enerji 0,70 -1,41 -23,08 Akbank 7,43 -3,63 -21,32 Akçansa 8,85 -5,85 -13,55 Akdenız Güvenlık Hız. 2,65 -6,69 -55,31 Akfen GMYO 1,61 -4,73 -33,20 Akın Tekstil 8,61 -1,94 -38,98 Akiş GMYO 2,89 -2,69 -2,91 Akmerkez GMYO 17,64 -1,89 -10,47 Aksa 11,19 -3,87 -6,63 Aksa Enerji 3,84 -2,54 -7,02 Aksigorta 3,69 -6,35 21,67 Aksu Enerji 5,70 -6,86 7,56 Alarko Carrıer 40,12 -5,02 -30,25 Alarko GMYO 41,16 -2,65 -16,34 Alarko Holding 4,51 -3,43 -37,88 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.136,30 0,09 2,81 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.071,30 0,09 2,87 Albaraka PY One Tower GMYF 1.085,50 0,09 2,85 Albaraka Türk 1,30 -4,41 -13,54 Alcatel Lucent Teletaş 4,92 -6,64 -38,35 Alkim Kağıt 3,43 -8,53 -26,01 Alkim Kimya 18,85 -4,80 -20,50 Altınyağ 0,65 -1,52 -45,66 Altınyunus Çeşme 4,58 -0,43 -9,31 Anadolu Cam 2,84 7,58 11,24 Anadolu Efes 24,24 2,02 1,81 Anadolu Grubu Holding 22,60 1,45 -4,20 Anadolu Hayat Emek. 7,80 -4,53 -0,22 Anadolu Isuzu 8,96 -10,76 -1,54 Anadolu Sigorta 4,22 -4,74 40,14 Anel Elektrik 2,32 -2,52 -38,46 Anel Telekom 0,41 -4,65 -18,00 Arçelik 15,18 -7,16 -26,92 Arena Bilgisayar 3,12 -14,52 -26,24 Armada Bilgisayar 6,94 -8,68 2,36 Arsan Tekstil 1,93 1,58 10,29 Artı Yatırım Holding 1,56 -0,64 65,96 Aselsan 21,34 -9,58 -32,89 Aslan Çimento 29,94 -1,84 -21,62 Ata GMYO 4,15 1,22 -13,36 Atakule GMYO 1,87 0,54 -8,78 Atlantik Petrol Ürünleri 0,95 -5,00 -31,65 Atlantis Yatırım Holding 0,38 -2,56 -22,45 Atlas Yat. Ort. 0,84 -1,18 -14,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,90 -4,10 -10,19 Avrasya GMYO 1,14 -3,39 -27,85 Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 -1,68 -30,36 Avrasya Stratejik GMYF 1.078,50 0,29 Avrupa Yatırım Holding 2,22 13,27 21,31 Ayen Enerji 3,53 1,15 -26,92 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,98 14,14 20,85 Aygaz 10,71 -6,05 -26,12 Bagfaş 6,70 -3,04 -36,19 Bak Ambalaj 5,89 -0,17 14,59 Balatacılar Balatacılık 0,46 -4,17 -17,86 Bantaş Ambalaj 2,12 -3,64 -48,17 Banvit 10,95 -10,83 -48,88 Baştaş Başkent Çimento 2,50 -1,57 5,63 Batı Çimento 6,71 1,21 -32,09 Batısöke Çimento 1,30 -1,52 -26,97 Bera Holding 1,95 -1,52 -37,10 Berkosan Yalıtım 1,82 -1,09 -18,39 Beşiktaş Futbol Yat. 2,14 -4,46 -47,68 Beyaz Filo 17,00 -10,53 -77,01 Bilici Yatırım 1,41 -1,40 -7,88 Bim Mağazalar 66,60 -1,00 -13,30 Bimeks 0,15 0,00 -46,43 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,13 -1,74 -19,86 Bizim Mağazaları 5,68 -5,80 -26,23 Bizim Portföy Altın BYF 172,25 -1,96 17,10 Bolu Çimento 6,26 -6,85 16,36 Bomonti Elektrik 0,71 -2,74 -34,26 Borusan Mannesmann 8,69 -5,95 -21,31 Borusan Yat. Paz. 38,92 -3,18 -9,80 Bosch Fren Sistemleri 149,60 -3,42 -18,33 Bossa 5,19 -8,30 28,15 Boyner Perakende Yat. 7,75 -1,40 -15,58 Brisa 5,97 -3,55 -17,88 Burçelik 2,94 -3,29 -23,64 Burçelik Vana 1,45 0,00 -17,14 Bursa Çimento 5,02 -3,09 -4,38 Carrefoursa 4,42 -3,49 -20,79 Coca Cola İçecek 35,12 -0,45 4,86 Cosmos Yat. Holding 1,13 -1,74 -3,42 Credıtwest Faktorıng 1,12 -2,61 0,47 Çelebi 35,28 -4,65 3,55 Çelik Halat 7,49 7,31 100,28 Çemaş Döküm 2,22 -19,27 20,00 Çemtaş 4,94 -5,36 21,08 Çimbeton 32,40 1,25 -12,24 Çimentaş 8,89 -2,74 -23,30 Çimsa 10,88 -2,94 -17,54 Çuhadaroğlu Metal 1,99 -4,78 -32,08 Dagi Giyim 1,27 -3,05 -44,05 Dagi Yatırım Holding 1,26 3,28 -11,89 Dardanel 1,34 -2,19 -31,28 Datagate Bilgisayar 4,55 -13,33 -53,19 Demısaş Döküm 2,31 3,59 26,23 Denge Holding 2,51 -5,99 32,66 Deniz GMYO 2,54 -13,31 -5,93 Denizbank 4,50 -12,79 22,62 Denizli Cam 11,69 3,09 -1,52 Derimod 9,32 17,53 24,10 Desa Deri 1,14 -3,39 12,87 Despec Bilgisayar 2,40 -2,44 -33,15 Deva Holding 3,81 1,87 -13,01 Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 -9,09 -40,17 Ditaş Doğan 5,07 -5,41 -15,45 DJ İstanbul 20 HY BYF 32,98 -3,62 -16,44 DO-CO 263,80 1,07 25,50 Doğan Burda 2,60 -5,45 -21,69 Doğan Gazetecilik 5,70 0,35 106,52 Doğan Holding 0,94 -3,09 8,05 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,56 -7,69 -57,14 Doğusan 2,61 3,16 78,77 Doğuş GMYO 3,05 8,16 -5,86 Doğuş Otomotiv 7,02 -2,50 -6,88 Döktaş Dökümcülük 9,59 -10,29 -12,82 Duran Doğan Basım 3,48 -15,74 -7,69 Dyo Boya 5,02 0,80 -34,03 Eczacıbaşı İlaç 3,35 -2,90 -19,86 Eczacıbaşı Yatırım 8,38 2,07 -16,45 Edip Gayrimenkul 0,75 -3,85 -36,44 Ege Endüstri 287,70 -6,71 -4,08 Ege Gübre 23,30 -5,59 -8,70 Ege Profil 9,30 -1,69 -6,81 Ege Seramik 2,77 -4,43 -36,63 Egeli & Co Tarım Girişim 0,29 -46,30 -57,97 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,36 -14,29 -23,40 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00 Egeplast 5,03 -11,60 7,48 Ekiz Kimya 0,46 2,22 -19,30 Emek Elektrik 1,20 2,56 -24,53 Eminiş Ambalaj 3,02 -3,82 -34,91 Emlak Konut GMYO 1,99 -1,97 -23,39 Enerjisa Enerji 6,64 1,37 Enka İnşaat 4,21 -4,75 -22,35 Erbosan 63,30 -5,52 -20,19 Ereğli Demir Çelik 10,32 -8,59 10,50 Ersu Gıda 0,95 -2,06 -27,48 Escort Teknoloji 0,59 -1,67 -53,17 Etiler Gıda 3,46 -4,95 -26,23 Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 4,35 -36,28 Euro Trend Yat. Ort. 0,68 13,33 -29,17 Euro Yat. Ort. 0,69 23,21 -19,77 Euro Yatırım Holding 0,55 0,00 -9,84 Fenerbahçe Futbol 35,22 -10,84 2,68 Finans Por. Banka HY BYF 14,12 -2,28 -20,50 Finans Por. BIST30 HY BYF 48,60 -3,57 -15,06 Finans Portföy Altın BYF 17,09 -1,89 17,86 Finans Portföy Gümüş BYF 16,08 -0,68 16,61 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,85 11,64 -57,64 F-M İzmit Piston 13,64 -1,94 8,87 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,03 -4,28 -18,09 Ford Otosan 63,00 -4,55 8,54 Formet Çelik Kapı 6,96 -3,87 Frigo Pak Gıda 1,58 -3,66 66,32 FTSE İst. Bono FBIST BYF 252,20 -1,33 -6,07 Galatasaray Sportif 1,71 -8,56 -18,48 Garanti Bankası 8,40 -1,41 -18,26 Garanti Faktoring 2,17 -4,82 -33,44 Garanti Yat. Ort. 0,61 -10,29 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,68 0,75 6,35 Gedik Yatırım Holding 1,46 0,00 5,80 Gediz Ambalaj 3,10 -2,21 -14,25 Gentaş 2,11 10,47 30,24 Gersan Elektrik 4,25 -11,64 -9,77 Global Men. Değ. 0,53 -18,46 17,78 Global Yat. Holding 3,76 3,01 4,16 Good-Year 3,19 -1,24 -23,28 Göltaş Çimento 44,00 -4,76 -32,62 Gözde Girişim 2,73 -7,46 -51,77 GSD Denizcilik 1,06 -4,50 -21,48 GSD Holding 0,64 -8,57 -11,11 Gübre Fabrik. 3,30 6,11 -21,99 Güler Yat. Holding 1,21 -1,63 4,31 Güneş Sigorta 1,44 -4,64 -12,73 Halk GMYO 0,75 -3,85 -21,47 Halk Sigorta 1,37 -1,44 -15,43 Hatay Tekstil 3,88 -1,52 -21,93 Hedef Girişim 1,56 1,96 -35,51 Hektaş 9,80 -0,71 40,00 HUB Girişim 1,25 -1,57 5,04 Hürriyet Gzt. 1,24 -3,13 -7,46 ICBC Turkey Bank 4,81 -5,31 5,48 İdealist GMYO 1,91 -7,73 -6,37 İhlas Ev Aletleri 0,34 -2,86 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,04 -4,59 -46,94 İhlas Gazetecilik 0,75 -11,76 -36,44 İhlas Holding 0,35 0,00 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,35 -5,41 -31,37 İndeks Bilgisayar 7,40 -2,63 -27,59 Info Yatırım 0,97 4,30 -17,80 İntema 18,74 2,35 -23,01 İpek Doğal Enerji 7,75 11,03 44,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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