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Yatırımcı rehberi (8)

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2018 11:10 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,89 11,25 -31,01 ABD Dolar BYF 458,50 2,46 24,39 Acıpayam Selüloz 2,30 -0,86 -13,21 Adana Çimento (A) 6,39 2,57 6,50 Adana Çimento (B) 4,46 1,13 5,69 Adana Çimento (C) 0,93 0,00 10,71 Adel Kalemcilik 13,75 1,10 -11,44 Adese Alışveriş Ticaret 2,23 4,21 12,06 Afyon Çimento 5,81 21,04 -25,32 Ak Enerji 0,71 5,97 -21,98 Akbank 7,37 1,66 -21,96 Akçansa 8,95 -0,56 -12,57 Akdenız Güvenlık Hız. 2,38 -5,56 -59,87 Akfen GMYO 1,59 1,92 -34,02 Akın Tekstil 8,45 -2,09 -40,11 Akiş GMYO 2,60 -0,38 -12,65 Akmerkez GMYO 17,63 1,32 -10,52 Aksa 11,28 2,64 -5,87 Aksa Enerji 4,07 1,75 -1,45 Aksigorta 4,00 5,26 31,89 Aksu Enerji 6,66 21,09 25,67 Alarko Carrıer 40,22 -0,45 -30,08 Alarko GMYO 40,00 0,00 -18,70 Alarko Holding 4,70 4,68 -35,26 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.138,10 0,09 2,98 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.073,10 0,09 3,04 Albaraka PY One Tower GMYF 1.087,30 0,09 3,02 Albaraka Türk 1,32 7,32 -12,21 Alcatel Lucent Teletaş 5,18 7,47 -35,09 Alkim Kağıt 3,39 -0,29 -26,87 Alkim Kimya 18,47 -1,18 -22,10 Altınyağ 0,74 4,23 -38,13 Altınyunus Çeşme 4,16 -2,35 -17,62 Anadolu Cam 2,65 -5,69 3,80 Anadolu Efes 24,00 1,78 0,80 Anadolu Grubu Holding 22,06 -2,56 -6,49 Anadolu Hayat Emek. 8,50 4,04 8,74 Anadolu Isuzu 8,92 6,06 -1,98 Anadolu Sigorta 4,22 0,48 40,14 Anel Elektrik 2,37 4,41 -37,14 Anel Telekom 0,41 -4,65 -18,00 Arçelik 16,22 4,24 -21,91 Arena Bilgisayar 3,17 -1,25 -25,06 Armada Bilgisayar 7,56 10,36 11,50 Arsan Tekstil 1,80 -4,26 2,86 Artı Yatırım Holding 1,62 3,18 72,34 Aselsan 21,14 3,25 -33,44 Aslan Çimento 31,70 6,66 -17,02 Ata GMYO 4,24 2,42 -11,48 Atakule GMYO 1,88 0,53 -8,29 Atlantik Petrol Ürünleri 0,96 2,13 -30,94 Atlantis Yatırım Holding 0,39 -2,50 -20,41 Atlas Yat. Ort. 0,85 1,19 -13,27 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,50 -2,75 -18,09 Avrasya GMYO 1,17 5,41 -25,95 Avrasya Petrol ve Tur. 1,23 7,89 -26,79 Avrasya Stratejik GMYF 1.084,70 0,33 Avrupa Yatırım Holding 3,00 9,89 63,93 Ayen Enerji 3,47 -0,86 -28,16 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,74 -7,45 6,20 Aygaz 11,10 4,62 -23,42 Bagfaş 7,14 6,89 -32,00 Bak Ambalaj 5,95 0,00 15,76 Balatacılar Balatacılık 0,46 2,22 -17,86 Bantaş Ambalaj 2,11 0,48 -48,41 Banvit 11,50 9,94 -46,31 Baştaş Başkent Çimento 2,48 -0,80 4,78 Batı Çimento 3,07 3,56 -30,09 Batısöke Çimento 1,29 2,38 -27,53 Bera Holding 1,72 -2,82 -44,52 Berkosan Yalıtım 1,66 1,22 -25,56 Beşiktaş Futbol Yat. 2,29 12,25 -44,01 Beyaz Filo 15,00 -26,83 -79,72 Bilici Yatırım 1,30 -1,52 -15,06 Bim Mağazalar 68,25 -0,94 -11,15 Bimeks 0,15 0,00 -46,43 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,03 1,98 -26,95 Bizim Mağazaları 5,44 -2,16 -29,35 Bizim Portföy Altın BYF 175,65 -1,10 19,41 Bolu Çimento 6,50 2,85 20,82 Bomonti Elektrik 0,65 1,56 -39,81 Borusan Mannesmann 8,50 3,03 -23,03 Borusan Yat. Paz. 38,02 0,58 -11,89 Bosch Fren Sistemleri 149,70 1,56 -18,28 Bossa 5,16 -2,09 27,41 Boyner Perakende Yat. 7,80 0,78 -15,03 Brisa 6,02 2,21 -17,19 Burçelik 3,24 2,53 -15,84 Burçelik Vana 1,44 -4,64 -17,71 Bursa Çimento 4,96 0,20 -5,52 Carrefoursa 4,39 2,09 -21,33 Coca Cola İçecek 33,20 -4,49 -0,87 Cosmos Yat. Holding 1,10 -1,79 -5,98 Credıtwest Faktorıng 1,12 0,90 0,47 Çelebi 31,92 -1,85 -6,31 Çelik Halat 7,47 -0,53 99,75 Çemaş Döküm 1,98 -4,35 7,03 Çemtaş 4,61 -1,71 12,99 Çimbeton 32,52 2,26 -11,92 Çimentaş 9,07 1,57 -21,74 Çimsa 10,48 -2,24 -20,57 Çuhadaroğlu Metal 2,01 0,50 -31,40 Dagi Giyim 1,34 -2,90 -40,97 Dagi Yatırım Holding 1,21 -1,63 -15,38 Dardanel 1,37 -10,46 -29,74 Datagate Bilgisayar 4,51 2,27 -53,60 Demirören Gazetecilik 5,63 -0,53 103,99 Demısaş Döküm 2,15 -0,46 17,49 Denge Holding 2,19 -1,79 15,75 Deniz GMYO 2,69 4,67 -0,37 Denizbank 5,01 7,51 36,51 Denizli Cam 11,37 0,35 -4,21 Derimod 9,30 -0,32 23,83 Desa Deri 1,09 1,87 7,92 Despec Bilgisayar 2,40 0,42 -33,15 Deva Holding 3,91 2,62 -10,73 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 2,90 -39,32 Ditaş Doğan 5,20 1,76 -13,28 DJ İstanbul 20 HY BYF 33,36 1,21 -15,48 DO-CO 269,50 -1,64 28,21 Doğan Burda 2,49 -2,73 -25,00 Doğan Holding 0,96 2,13 10,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,43 2,88 -60,71 Doğusan 2,64 -3,30 80,82 Doğuş GMYO 2,88 4,73 -11,11 Doğuş Otomotiv 6,88 1,93 -8,74 Döktaş Dökümcülük 10,60 5,37 -3,64 Duran Doğan Basım 3,16 -0,94 -16,18 Dyo Boya 4,95 0,00 -34,95 Eczacıbaşı İlaç 3,34 0,60 -20,10 Eczacıbaşı Yatırım 8,55 2,52 -14,75 Edip Gayrimenkul 0,72 0,00 -38,98 Ege Endüstri 297,60 5,91 -0,77 Ege Gübre 23,14 0,17 -9,33 Ege Profil 9,17 -5,27 -8,12 Ege Seramik 2,81 3,31 -35,72 Egeli & Co Tarım Girişim 0,29 -6,45 -57,97 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,40 8,11 -14,89 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 -40,00 Egeplast 4,26 -14,80 -8,97 Ekiz Kimya 0,47 0,00 -17,54 Emek Elektrik 1,19 1,76 -24,48 Eminiş Ambalaj 3,23 2,87 -30,39 Emlak Konut GMYO 2,01 5,24 -22,62 Enerjisa Enerji 6,16 -2,22 Enka İnşaat 4,69 13,01 -13,50 Erbosan 65,35 2,43 -17,61 Ereğli Demir Çelik 10,52 -0,57 12,64 Ersu Gıda 0,95 1,06 -27,48 Escort Teknoloji 0,56 -3,45 -55,56 Etiler Gıda 3,38 -6,11 -27,93 Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 -11,11 -36,28 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -3,08 -34,37 Euro Yat. Ort. 0,69 -4,17 -19,77 Euro Yatırım Holding 0,57 0,00 -6,56 Fenerbahçe Futbol 33,14 1,16 -3,38 Finans Por. Banka HY BYF 14,05 1,01 -20,89 Finans Por. BIST30 HY BYF 48,54 0,35 -15,17 Finans Portföy Altın BYF 17,42 -1,02 20,14 Finans Portföy Gümüş BYF 16,42 -3,01 19,07 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,69 7,97 -58,80 F-M İzmit Piston 14,31 3,17 14,21 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,94 1,03 -19,92 Ford Otosan 69,75 11,78 20,17 Formet Çelik Kapı 7,41 5,71 Frigo Pak Gıda 1,42 -12,88 49,47 FTSE İst. Bono FBIST BYF 246,60 0,12 -8,16 Galatasaray Sportif 1,61 -2,42 -23,24 Garanti Bankası 8,52 2,53 -17,09 Garanti Faktoring 2,17 -0,46 -33,44 Garanti Yat. Ort. 0,61 1,67 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,70 0,00 7,14 Gedik Yatırım Holding 1,48 0,68 7,25 Gediz Ambalaj 3,07 -1,29 -15,08 Gentaş 2,17 1,88 33,94 Gersan Elektrik 4,41 2,56 -6,37 Global Men. Değ. 0,51 -12,07 13,33 Global Yat. Holding 3,32 -4,32 -8,03 Good-Year 3,20 1,91 -23,04 Göltaş Çimento 44,24 2,36 -32,25 Gözde Girişim 2,66 11,30 -53,00 GSD Denizcilik 1,05 3,96 -22,22 GSD Holding 0,65 4,84 -9,72 Gübre Fabrik. 3,37 1,51 -20,33 Güler Yat. Holding 1,20 -1,64 3,45 Güneş Sigorta 1,46 1,39 -11,52 Halk GMYO 0,74 3,24 -18,93 Halk Sigorta 1,40 0,00 -13,58 Hatay Tekstil 3,82 0,26 -23,14 Hedef Girişim 1,44 7,46 -31,97 Hektaş 9,95 14,24 42,14 HUB Girişim 1,25 -2,34 5,04 Hürriyet Gzt. 1,14 2,70 -14,93 ICBC Turkey Bank 4,68 9,35 2,63 İdealist GMYO 2,00 6,38 -1,96 İhlas Ev Aletleri 0,33 -2,94 -35,29 İhlas Gayrimenkul 0,94 4,44 -52,04 İhlas Gazetecilik 0,74 4,23 -37,29 İhlas Holding 0,33 3,13 -37,74 İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 7,03 0,43 -31,21 Info Yatırım 0,94 0,00 -20,34 İntema 32,28 3,40 32,62 İpek Doğal Enerji 6,05 -21,63 12,66(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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